29 июня 2024

29 июня 2024 11:20

Перечислены главные тренды лета 2024 года

Модные редакторы перечислили главные тренды лета 2024 года. Соответствующий материал публикует издание Glamour, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь авторы призвали читателей присмотреться к одежде в стиле преппи, а также предметам гардероба эстетики бохо. Кроме того, на замену массивным кроссовкам и кедам на платформе пришли более классические варианты обуви, такие как Adidas Samba, говорится в статье.

Заменой маленькому черному платью эксперты назвали аналогичное белое. Подобные платья массово представлены в ассортименте как люксовых, так и массмаркетовых марок. Вдобавок популярными стали аксессуары, а в особенности сумки из рафии.

Трендовыми также стали туфли на небольшом каблуке Kitten Heel и балетки Mary Jane.

В заключение редакторы рассказали о моде на блестящие вещи, крупные ремни, которые могут разбавить базовый наряд, и предметы гардероба сливочно-желтого цвета.


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