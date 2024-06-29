29 июня 2024

29 июня 2024 13:40

Ученые выяснили, что одинаково красивые партнеры чаще создают прочные пары и семьи

Американские ученые из Университета штата Флорида и других научных учреждений выяснили, как привлекательность людей влияет на их шансы построить отношения и вступить в брак. Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Individual Differences (PID), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда проанализировала ответы около 1,3 тыс. пар и выяснила, что мужчины и женщины не только довольно хорошо оценивали собственную красоту, но и, как правило, выбирали партнеров со схожей самооценкой.

Поскольку данные охватывали большой промежуток времени с 1972 года, исследователи смогли изучить, как за минувшие полвека менялись представления о привлекательности мужчин и женщин.

Они выяснили, что некоторые аспекты красоты изменились в последние десятилетия, однако общие черты остались одинаковыми для разных культур и эпох.

Некоторые включенные в исследование материалы были сосредоточены на молодых парах в начале романтических, в то время как другие были ориентированы на супругов в длительном браке.

Ученые отметили, что среди пар, которые долго были вместе, мужчины начинали более точно оценивать свою привлекательность.


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