28 июня 2024

28 июня 2024 10:56

Ученые перечислили психологические маркеры будущей измены в отношениях

Канадские ученые определили характеристики личности людей, которые влияют на вероятность измен в отношениях или браке. Эксперты из Университета Далхаузи опубликовали результаты исследования в научном издании Journal of Sexual Medicine (JSM), передает Day.Az.

Так, ученые проанализировали предыдущие исследования по данной теме и выявили ряд признаков. Некоторые из них относятся к индивидуальным чертам характера людей (например, нарциссизм). Другие же связаны с отношениями (тип привязанности). Также необходимо учитывать контекст, то есть саму возможность акта измены.

Чаще всего идут на измену мужчины и женщины с низкой добросовестностью. Это отражается и в других аспектах жизни в виде невнимательности и отсутствия настойчивости.

Также специалисты выяснили, что мужчины с низким уровнем доброжелательности и высоким уровнем экстраверсии склонны к изменам. У женщин важным фактором неверности служат частые неврозы и проявления нарциссизма, склонности к манипуляциям.

Помимо этого, женщины с тревожным типом привязанности чаще оказывают неверными. При этом избегающий тип привязанности, напротив, снижает риск измены.

Ученые также отметили, что необходимо учитывать такие факторы, как удовлетворенность отношениями и интимной жизнью, преданность и многие другие черты, говоря о возможной измене.

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