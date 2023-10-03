В этом сезоне колготки не нужно прятать: носите их напоказ

Тандем Миуччи Прады и стилиста Лотты Волковой удивительно плодотворный. Вот уже несколько сезонов подряд по их заветам живет вся модная индустрия. Дело в том, что образы и конкретные стилистические приемы с показов Miu Miu моментально становятся трендами, которые потом преследуют нас везде - от глянцевых съемок до лукбуков масс-маркета. Они настолько эмоционально заряженные и запоминающиеся, что нет никаких шансов их игнорировать. Более того - руки буквально тянутся повторить все эти нехитрые, но очень эффектные трюки. Так уже было сначала с сочетанием мини-юбки и короткой рубашки, потом - с многослойными комбо из однотонных лонгсливов и маек. Теперь пришла очередь натянутых как можно выше колготок. Да, не удивляйтесь. Мы уже усвоили, что колготки - уже не просто функциональная деталь, а самый настоящий модный аксессуар. И это предполагает новые варианты их стилизации.

Так как же нам завещали носить колготки этой осенью Миучча и Лотта? Так, чтобы их было видно. Отныне их не нужно прятать под слоями одежды. Напротив. Натяните повыше, чтобы пояс торчал над юбкой или брюками. И даже заправьте в них рубашку или кардиган. И чем ярче цвет, тем лучше. Бирюзовый, красный, оранжевый - подойдет любой оттенок. Классический черный, впрочем, тоже будет весьма кстати. То, что еще недавно сошло бы за антитренд, стало одним из самых ярких микротрендов сезона. Который моментально подхватили буквально все. Надо сказать, похожий эффект мы заприметили и на других важных показах сезона. Например, у Gucci ярко-красные колготки были надеты под абсолютно прозрачную юбку и вытащены повыше. А у Dolce & Gabbana классические черные выглядывали под кружевным топом. Помните фразу "из-под пятницы суббота", которую любили укоризненно повторять школьные учителя, указывая на чей-то неопрятный внешний вид? Она рискует стать девизом всего сезона. И нам это очень по душе.

thesymbol.ru