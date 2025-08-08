На смену «мужчинам-крысам» пришли «мужчины-коты»

"Мужчины - черные коты" пришли на смену "мужчинам-крысам".

Как передает Day.Az, об этом сообщает New York Post (NYP).

Прошлым летом молодежь принялась классифицировать мужчин через ассоциации с животным миром: в соцсетях появилась теория, что парни делятся на разные типы в зависимости от того, как они выглядят: "орел", "медведь", "собака", "рептилия" и "крыса". Сейчас же пользователи придумали новый тип "черный кот", который якобы чаще привлекает современных женщин.

Под "черным котом", ставшим новым секс-символом, подразумевается тихий, мистический и задумчивый мужчина со сложным характером. Обычно такие мужчины не любят крупные романтические жесты, но при этом испытывают искренние чувства к возлюбленной.

Отмечается, что подобный типаж начал чаще появляться на экранах - например, герой Конрад Фишер из сериала "Этим летом я стала красивой" и Маркус из "Джинни и Джорджии".

"Дело не в том, что персонажи стали мрачнее или угрюмее. Такой переход отражает более масштабный сдвиг в восприятии людьми отношений, эмоционального роста и уязвимости", - пояснил пиарщик Чад Тейшейр. "Это ломает стереотип о маскулинности. Мужчины больше не боятся признавать, что они ранимые", - добавляет психолог Рональд Левант.