8 августа 2025

8 августа 2025 10:21

Популярный в 90-х предмет гардероба станет трендом осени

Популярный в 1990-х годах предмет гардероба станет трендом осени 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте журнала Vogue.

Так, в грядущем сезоне актуальными вновь окажутся кожаные пиджаки. Отмечается, что в прошлом их можно было увидеть в кино, на телевидении, в составе уличных образов, а также на подиумах и в гардеробах звезд. Например, в подобном изделии появилась героиня актрисы Нив Кэмпбелл в фильме "Крик-2" и персонаж Шеннен Доэрти в сериале "Зачарованные".

В свою очередь, в настоящее время указанные вещи включил в новую коллекцию бренд Calvin Klein. Также им отдают предпочтение многие знаменитости, в том числе американская манекенщица Хейли Бибер и нидерландская супермодель Даутцен Крус.


Просмотров: 105

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

3 июня 17:29

  • 1 465
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 11:43

  • 1 565
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 16:50

  • 2 543
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 2 865
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 2 705
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 5 638
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 6 323
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 7 984
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 13 399
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 12 130
Самая модная обувь осени 2022 года