Популярный в 90-х предмет гардероба станет трендом осени

Популярный в 1990-х годах предмет гардероба станет трендом осени 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте журнала Vogue.

Так, в грядущем сезоне актуальными вновь окажутся кожаные пиджаки. Отмечается, что в прошлом их можно было увидеть в кино, на телевидении, в составе уличных образов, а также на подиумах и в гардеробах звезд. Например, в подобном изделии появилась героиня актрисы Нив Кэмпбелл в фильме "Крик-2" и персонаж Шеннен Доэрти в сериале "Зачарованные".

В свою очередь, в настоящее время указанные вещи включил в новую коллекцию бренд Calvin Klein. Также им отдают предпочтение многие знаменитости, в том числе американская манекенщица Хейли Бибер и нидерландская супермодель Даутцен Крус.