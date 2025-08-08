Химик рассказал о рисках получения ожогов при использовании духов в жару

В жаркую погоду нанесение парфюма или дезодоранта может быть чревато получением ожогов и нежелательной пигментацией кожи.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказал доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов.

"Определенные вещества в составе [ароматических средств] могут существенно повысить чувствительность кожи к ультрафиолету и привести к фототоксическим и фотоаллергическим реакциям", - пояснил Панов.

По мнению специалиста, бергамотовое, лимонное, апельсиновое, лавандовое и сандаловое масла могут привести к воспалению участка кожи, куда оно попало вместе с другими компонентами духов, лосьонов и дезодорантов.

Для уменьшения рисков получения ожогов эксперт рекомендовал ограничить использование парфюмерии и выбрать дезодорант без ароматических добавок.