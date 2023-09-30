Юбка-скумбрия, колье-краб и платье из накладных ногтей: коллекция Schiaparelli для тех, кому в жизни не хватает безумия

Мы привыкли с замиранием сердца ждать кутюрных показов Schiaparelli. Кутюр Дэниела Роузберри - это всегда безграничный полет фантазии и лишний повод окунуться в архивы Эльзы Скиапарелли, богатые на самые причудливые вещи. А как насчет ready-to-wear? Линейка готовой одежды, запущенная Домом несколько лет назад, гремит не так громко, как коллекции Высокой моды. Но этот сезон способен все исправить. Вчерашний показ в Париже оказался одним из самых обсуждаемых за все Недели моды - и мы можем понять почему. Во-первых, впечатляющий кастинг: показ открыла супермодель Шалом Харлоу, а закрыл Кендалл Дженнер. Также в шоу приняли участие Ирина Шейк и другие звезды подиума.

И, конечно, отдельного внимание заслуживает сама коллекция. Ее Роузберри назвал "одой молодости". По вещам очевидно, что он взял курс на "омоложение" своей аудитории. Отсюда, например, кеды с золотыми пальцами, которые разбавили привычную обувь на каблуках. Силуэты тоже стали проще - но ни капли не примитивнее. Они просто более адаптированы к реальной жизни. При этом коллекция ни капли не утратила присущей бренду зрелищности. Никуда не делись огромные золотые украшения в форме слепков частей тела и морских обитателей, остались гипертрофированные формы и причудливые головные уборы. И, конечно, никуда не делся сюрреализм, который лежит в ДНК Schiaparelli. Отсылок к полотнам Сальвадора Дали и его сотрудничеству с Эльзой Скиапарелли в коллекции не перечесть. Нашлось место для нескольких оммажей их главному совместному шедевру - платью-лобстеру. Но самая ироничная вещь коллекции - юбка с изображением... скумбрии. Что бы это ни значило. А финальным аккордом стало алое платье Кендалл Дженнер, которые издалека смотрелось обшитым пайетками, но при ближайшем рассмотрении оказалось сделанным из накладных акриловых ногтей.

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