Какие принты будут самыми модными летом-2023

Клетка виши

Скатерть в пастельную клеточку, клетчатый фартук с оборками на улыбающейся маме - клетка виши, стоит о ней задуматься, в голове становится частью картинки самой идиллической. Хотя в моде она обосновалась довольно давно, шагнув с кухонь чуть ли не на ковровые дорожки. Изменила репутацию этого домашнего принта французская актриса Брижит Бардо, надев клетчатое платье на собственную свадьбу в 1959 году. С тех пор клетка виши не раз появлялась и на подиумах. Этот весенне-летний сезон не стал исключением.

Цветы

"Цветы? Летом? Как "оригинально"!", - пожалуй, все помнят язвительную фразу Миранды Пристли из знаменитого фильма "Дьявол носит Prada". Цветочным принтом в весенне-летних коллекциях, действительно, уже никого не удивишь, однако это не мешает ему становиться одним из самых трендовых из года в год. В 2023 носите вещи с минималистичным принтом на однотонном фоне или, наоборот, украшенные гипертрофированными соцветиями - актуальны все варианты.

Живопись

В новом сезоне дизайнеры решили использовать настоящие произведения искусства для украшения одежды. Микеланджело, Пикассо или Кандинский - выбирайте направление живописи, которое по вкусу именно вам. Можно использовать яркую вещь в качестве эффектного акцента, а можно нарядиться в картины с ног до головы. В любом случае, незамеченным такой принт точно не останется.

Анималистичный принт

Анималистичные принты очень долго считались неуместным и даже вульгарным антитрендом. В начале 2000-х дизайнеры сплошь и рядом использовали их в своих коллекциях, а поп-звезды, крайне неумело адаптировавшие подиумный тренд в своих образах, и вовсе довели его до абсурда. Тем не менее, леопарду (как, впрочем, и другим "животным" рисункам) удалось реабилитироваться, и вот уже второй сезон подряд мы видим его на подиумах.

thesymbol.ru