3 цветовых сочетания, которые никогда не выходят из моды

Колористика - пожалуй, самая сложная часть моды. Удачные сочетания цветов - далеко не всегда очевидные. И сходу понять, какие оттенки хорошо "работают" вместе, а какие нет, не всегда так уж просто. Есть сочетания, которые сходу зарабатывают звание "самых модных", едва появившись на модной арене. И как правило, так же быстро его теряют, когда им на смену приходит что-то более свежее. В то же время существуют сочетания цветов, которые никогда не теряют своей актуальности и подходят абсолютно всем. Вот 3 их них.

Бежевый + изумрудный

Изумрудный цвет может кому-то казаться слишком ярким, поэтому ему необходима пара из спокойной гаммы, которая его уравновесит. Лучше всего с этим справляется бежевый: в паре с насыщенным зеленым он создает удивительно красивое и гармоничное комбо, идеально подходящее для самых разных случаев.

Лазурный + черный

Черный цвет - безусловная классика, которая подходит абсолютно всем и никогда не выходит из моды. Вот только в некоторых случаях он может выглядеть слишком мрачно. Чтобы этого избежать, его можно разбавить ярким оттенком. С этой задачей отлично справится лазурный цвет. Этот яркий, насыщенный оттенок синего на удивление универсален и уже много лет не выходит из моды.

Белый + молочный

Если яркие цвета - это не ваша стихия, попробуйте сочетать несколько базовых оттенков. Лучший выбор - комбо из белого и молочного. Оно подходит любому типу внешности и для любого случая. При этом, образ получается более "глубоким", чем если бы вы использовали только белый или только молочный.

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