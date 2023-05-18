18 мая 2023

18 мая 2023 10:40

Модные джинсы для женщин после 40: фасоны, которые нужны тебе в любом сезоне

Модные джинсы для женщин после 40: фасоны, которые нужны тебе в любом сезоне

Сложно представить ситуацию, при которой в твоем гардеробе нет ни одной пары джинсов. Деним - настоящая палочка-выручалочка, которую ни в коем случае не стоит игнорировать! Но и заполучить одну-единственную и неповторимую пару брюк из этого материала не получится. Их придется обновлять - и не только под сезон, но и под возраст.

В этом небольшом списке мы собрали четыре модели джинсов, которые непременно пригодятся тебе после сорока и отлично скорректируют фигуру: вот, что мы называем командой поддержки!

Буткаты

Об этой паре мы рассказывали не один раз и не против повториться: буткаты - крутейшая находка. К сорока годам фигура становится более плотной, более широкой, чем она была в двадцать - и силуэт неплохо было бы визуально вытянуть. Джинсы с аккуратным расширением от колена - отличная идея.

Прямые

Такие брюки должны быть в твоем шкафу постоянно! Это классика для любого возраста и прекрасный партнер для жакетов, рубашек, футболок, пальто, тренчей и вообще любого верха. Следи за тем, чтобы джинсы не собирались в гармошку на бедрах: это признак брюк не по размеру. Лучше выбрать модель на свободной комфортной посадке, иначе джинсы просто испортят фигуру.

Mom

"Мамины джинсы" - это, конечно, мастхэв, но тебе все же стоит быть внимательной при примерке. Такой фасон брюк делает бедра более полными, округлыми, поэтому если ты, наоборот, пытаешься "сдуть" эту область, то стоит заменить mom на прямые джинсы. А в остальных случаях - более комфортного варианта нет, берем!

Палаццо

Мы вообще советуем обзавестись хотя бы одной парой брюк палаццо, если ты как раз пересматриваешь гардероб к сорокалетию. Расклешенные свободные модели делают тебя стройнее, а еще не сковывают движения. На лето особенно пригодятся льняные варианты, но джинсы-палаццо не подведут вообще в любой сезон. Вот они, новые лучшие друзья девушек!

thevoicemag.ru


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