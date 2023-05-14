Самая модная челка в 2023 году

Редакторы Glamour назвали самую модную челку 2023 года. Подробности опубликованы на сайте британской версии издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты заявили, что челка-шторка, которая сливается с основной длиной волос, стала трендом у знаменитостей и инфлюэнсеров. По словам парикмахера Джейсона Коллиера, данная челка начала пользоваться популярностью, поскольку подходит любым стрижкам и каждому типу лица. "Универсальность - ее главный плюс", - уточнил он.

Собеседник издания добавил, что упомянутая челка выглядит непринужденно, однако на самом деле за ней сложно ухаживать. "Такая челка на самом деле отрастает очень быстро, поэтому будьте готовы посещать парикмахера каждые несколько недель для освежения стрижки", - пояснил Коллиер.

Отмечается, что среди знаменитостей, которые носят челку-шторку, оказались певица Биби Рекса, а также актрисы Зендая и Дженна Ортега.