Врач объяснил, как отличить симптомы рака яичников от обычных недомоганий

Рак яичников - одно из самых коварных и опасных женских онкозаболеваний. Его симптомы часто оказываются обманчивыми и напоминают вполне безобидные недомогания. Регулярное вздутие или тянущие боли в нижней части живота женщины нередко списывают на дисбактериоз или ПМС, упуская момент для раннего выявления тяжелой болезни.

Как передает Day.Az, на какие симптомы стоит сразу обратить внимание, если они появляются с завидной регулярностью, рассказал врач-онколог, онкогинеколог "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук Дмитрий Белков.

"Главная угроза в том, что женщины редко связывают такие симптомы, как увеличение живота в объеме, его вздутие или быструю утомляемость с онкозаболеванием. А зря. Рак яичников не проявляется внезапно, он медленно прогрессирует, постепенно затрагивая окружающие органы", - пояснил эксперт.

Онкогинеколог перечислил ряд симптомов, на которые стоит обратить внимание:

Периодические боли внизу живота - чаще всего тянущего характера, возникающие без четкой цикличности.

Увеличение живота в объеме и выраженное вздутие и метеоризм, сопровождается неприятным ощущением тяжести или сильной боли в животе.

Регулярные запоры и учащенные позывы к мочеиспусканию, связанные с механическим давлением опухоли в яичниках на кишечник и мочевой пузырь.

Накопление жидкости в брюшной полости (асцит), как правило, указывает на поздние стадии онкологического процесса в яичниках.

Интоксикация организма, частый рвотный рефлекс, быстрое насыщение даже от небольших порций пищи.

Если вышеперечисленные симптомы беспокоят достаточно длительное время (больше месяца), особенно женщин 35-50 лет, необходимо срочно обратиться к гинекологу или онкогинекологу.

Для исключения данного диагноза Белков посоветовал проходить ежегодно трансвагинальное ультразвуковое обследование (трУЗИ) органов малого таза и сдавать анализ крови на специфические онкомаркеры СА 125, HE4.

"Наличие смешанных (кистозно-мягкотканных) новообразований яичников, выявленных по данным УЗИ или МРТ (с контрастным усилением), наряду с повышением уровня маркеров СА 125 и HE4, является ключевым при раке яичников. Для женщин это такой же важный анализ, как простатоспецифический антиген (ПСА) для мужчин. 100 МЕ/мл и выше - это плохой сигнал, говорящий, что у пациентки онкопроцесс уже на самых активных стадиях. А уровень СА 125 чуть больше 30 МЕ/мл может определяться и при обычном воспалении в половых органах, не связанном с онкозаболеванием, или наличии доброкачественных новообразований. В спорных или сложных случаях врач назначает дополнительно МРТ или ПЭТ/КТ для более точного понимания природы новообразования", - сказал Белков.

Врач рекомендовал уделять внимание даже незначительным изменениям в самочувствии. Онконастороженность - это не паника, а ответственное отношение к своему здоровью. Гораздо безопаснее вовремя провериться, чем бороться с уже запущенным заболеванием.