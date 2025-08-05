5 августа 2025

5 августа 2025 10:59

Женщины принялись разгуливать по улице в белье для сна

Ночные сорочки стали частью повседневного гардероба женщин.

Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN.

Согласно материалу, в 2025 году женщины принялись разгуливать по улицам в белье для сна, а блогеры начали демонстрировать способы стилизации ночной одежды. Отмечается, что количество видео с хэштегом nightgown ("ночная сорочка") в TikTok выросло на 200 процентов за последний год.

Причем инфлюэнсеры чаще покупают не новые сорочки, а винтажные, добавляют модные обозреватели. В то же время дизайнеры представляют публике свои вариации платьев в пижамном стиле - подобные наряды появились в ассортименте Dolce & Gabbana, Prada и других марок.


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