4 августа 2025

4 августа 2025 13:02

Ученые выяснили, в какое время года легче забеременеть

Вероятность наступления беременности после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) значительно возрастает в теплую и солнечную погоду. Это показало исследование ученых клиники репродуктивной медицины при больнице Гуанси в Китае.

Как передает Day.Az, результаты опубликованы в International Journal of Biometeorology (IJB).

Ученые проанализировали данные 1100 женщин, впервые проходивших процедуру ЭКО с использованием свежих эмбрионов в период с июня 2021 по октябрь 2023 года. Частота наступления беременности оказалась существенно выше у тех, кто проходил лечение весной и летом: вероятность зачатия возрастала на 75% и 53% соответственно по сравнению с осенне-зимним периодом.

Наиболее благоприятной оказалась температура окружающей среды от 26 до 30 °C. По мнению авторов, клиники бесплодия могут учитывать этот фактор при планировании циклов ЭКО, увеличивая количество назначений на теплое время года.

Особенно выражен эффект оказался у женщин, проходивших лечение по так называемому "длинному протоколу" - стандартной схеме стимуляции овуляции с предварительным подавлением естественной выработки гормонов. В этой группе шансы на беременность летом были в два раза выше, чем в холодное время года.

Хотя точный механизм остается неясным, исследователи предполагают, что ключевую роль может играть витамин D, вырабатываемый в коже под действием ультрафиолета. Этот гормонально активный нутриент участвует в регуляции репродуктивной функции, влияет на качество яйцеклеток, имплантацию эмбриона и гормональный баланс. 


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