5 августа 2025

5 августа 2025 11:35

Поборовшая рак Кейт Миддлтон начала резко терять вес

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон начала резко терять вес.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Radar Online со ссылкой на инсайдера.

"Кейт болезненно худая, и люди обеспокоены тем, что это признак того, что она с трудом восстанавливается после лечения рака или, что еще хуже, у нее случился рецидив. Она многое пережила и хочет быть рядом с королевской семьей и вносить свой вклад, но, очевидно, что она нездорова. Ходят слухи, что у Кейт довольно тяжелый период: у нее нет аппетита, и из-за этого она стремительно теряет вес. Она истощена, ее мышцы исчезают", - заявил собеседник таблоида.

Доктор Гейб Миркин, который не занимался лечением Кейт Миддлтон, отметил в разговоре с журналистами, что принцесса на данный момент весит около 40 килограммов при росте в 175 сантиметров. По мнению врача, сильная потеря веса может быть вызвана самой химиотерапией, недоеданием из-за плохого самочувствия или неудачным лечением рака. 


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