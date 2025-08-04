4 августа 2025

4 августа 2025 11:06

Психолог назвала четыре признака домашнего насилия

На домашнее насилие могут указывать перепады настроения у агрессора и попытки изолировать жертву.

Как передает Day.Az, эти и другие признаки назвала психолог фонда "Мамины руки" Яна Кузнецова в разговоре с "Лентой.ру".

По ее словам, когда за внезапной вспышкой гнева следуют обещания, что подобное больше не повторится, а затем наступает так называемый "медовый месяц", то нужно насторожиться.

Второй признак домашнего насилия - стремление агрессора изолировать жертву от окружающих. При этом ограничение общения с подругами и родственниками происходит под видом заботы, отметила Кузнецова. Со временем это приводит к вспышкам ревности и подозрительности, заканчивающимися постоянным контролем, который, в свою очередь, является еще одним признаком, характеризующем поведение абьюзера.

Кроме того, на домашнее насилие указывает обесценивание и унижение женщины, что может выражаться, например, в недовольстве ее внешним видом, добавила Кузнецова. Это, в свою очередь, бьет по самооценке жертвы.

Психолог также предупредила, что домашние насилие влияет и на детей, даже если жертва - мать. По ее словам, травма свидетеля может оказаться сильнее, чем переживания жертвы. Во взрослом возрасте дети из семей с домашним насилием сами становятся дибо жертвами абьюза, либо агрессорами.


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