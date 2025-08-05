5 августа 2025

5 августа 2025 09:24

Женщины переносят алкогольный стресс легче мужчин, выяснили ученые

Женская гормональная система реагирует на высокие дозы алкоголя слабее, чем мужская. Это может быть встроенным биологическим механизмом, защищающим плод на ранних сроках беременности. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в журнале Alcohol: Clinical & Experimental Research (ACER).

В исследовании участвовали 66 молодых людей в возрасте от 21 до 25 лет, включая 35 женщин. Все участники не имели психических расстройств в истории болезни и не злоупотребляли психоактивными веществами. Ученые оценивали, как острый прием алкоголя влияет на физиологические и гормональные реакции организма, включая уровень стресса.

Испытуемые выпивали напиток с 20 % содержанием алкоголя. Затем специалисты отслеживали у них уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе, артериальное давление, температуру тела, частоту сердцебиения, а также концентрации гормонов стресса в крови. Эти показатели фиксировались несколько раз в течение последующих часов.

Несмотря на схожий уровень опьянения у мужчин и женщин, их организмы реагировали по-разному. У мужчин наблюдалось более высокое артериальное давление и более выраженный выброс гормонов стресса, таких как кортизол и кортикотропин. У женщин эти изменения были менее выраженными.

Даже после исключения из анализа женщин, принимавших гормональные контрацептивы или сообщивших о желудочно-кишечных симптомах, половые различия в реакции сохранялись.

По мнению исследователей, такая сдержанная реакция может быть частью эволюционного механизма, минимизирующего влияние стрессовых факторов - в том числе алкоголя - на репродуктивную систему женщины и потенциально развивающийся плод. Также это может частично объяснять различия в том, как мужчины и женщины переживают стресс и справляются с зависимостью. 


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