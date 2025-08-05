5 августа 2025

5 августа 2025 18:59

Популярная в 70-х обувь вернется в моду осенью

Пять популярных в 1970-х годах фасонов обуви вернутся в моду осенью 2025 года.

Как передает Day.Az, соответствующий материал публикует Vogue.

Так, в грядущем сезоне актуальными станут сапоги белого цвета, которые, по словам журналистов, были хитом в прошлом. В том числе их сочетали с брюками палаццо, блейзерами и шляпами с перьями.

Например, подобный образ в 70-х продемонстрировала мексиканская актриса и модель Мария Феликс. Известно, что в настоящее время указанные изделия предпочитает американская актриса и певица Сабрина Карпентер.

Также в тренде окажутся замшевые сапоги различной высоты, сапоги в ковбойском стиле и сапоги-слоучи. Кроме того, в список вошли ботинки с квадратными носами, популяризации которых способствовала англо-французская актриса и певица Джейн Биркин.


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