Косметолог рассказала о страшных побочных эффектах нового бьюти-средства

"Активатор загара" с веществом меланотан-2 повышает риск развития рака.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала косметолог клиники IQ Plastique Виктория Жукова.

"В настоящее время активно набирает популярность "активатор загара" с действующим веществом меланотан-2, который в нашей стране не зарегистрирован как медицинское средство. Это спрей, которым орошают слизистую носа в надежде получить идеальный цвет. Но вместо этого - боль в желудке, тошнота, рвота, обильное появление родинок и риск развития рака", - заявила врач.

Косметолог добавила, что средство может негативно воздействовать и на центральную нервную систему. Жукова обратила внимание, что все фотосенсибилизирующие продукты должен выписывать квалифицированный врач.

Эксперт рассказала, что загар всегда связан с микроповреждениями ДНК в клетках. Постепенно они накапливаются и могут привести к преждевременному старению, снижению упругости, появлению морщин и пигментных пятен. Более серьезное последствие - повышение риска меланомы и других форм рака кожи.

"Многие думают, что постепенный или "безопасный" загар не вреден, но любая смена оттенка - это уже повреждение. Даже если кожа не сгорела, ультрафиолет все равно воздействует глубоко на клеточном уровне", - объяснила врач.

Жукова заявила, что полезнее всего для кожи - защищаться в течение всего года.

"В летний период и при нахождении в жарких странах следует избегать солнца в часы его максимальной активности - обычно с 11 до 16 часов. В это время риск ожогов и повреждения кожи особенно высок. Необходимо пить достаточное количество воды и использовать современные средства с антиоксидантной защитой и с SPF, которые содержат не только фильтры, но и ингредиенты для восстановления и увлажнения кожи", - рассказала косметолог.

Врач пояснила, что необходимо наносить SPF не менее 30(50+++) за 15-20 минут до выхода на улицу и обновлять его каждые 2 часа, особенно после купания или сильного потоотделения. Жукова обратила внимание, что солнцезащитный крем нужен не только светлой, но и смуглой и темной коже.

Косметолог также заявила, что SPF нужно наносить даже в пасмурный день, так как сквозь облака проходит до 80% УФ-лучей, которые воздействуют на кожу везде - и в городе, и на даче, и во время поездки за рулем.

Кроме того, Жукова объяснила, что SPF полностью не блокирует загар. По ее словам, цвет лица все равно меняется, но кожа темнеет медленно и безопаснее - без ожогов и стресса для клеток.

Врач также опровергла миф, что витамин D не вырабатывается, если отказаться от загара.

"Достаточно короткого пребывания на солнце (10-20 минут), чтобы получить суточную норму витамина D. А длительное пребывание без SPF - это вред, а не польза", - заключила Жукова.