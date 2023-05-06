6 мая 2023

6 мая 2023 12:01

Как выглядят самые модные свадебные платья 2023

CHANEL Haute Couture осень-зима 1993/94

Вот-вот начнется новый свадебный сезон, и если ваш "самый важный день" запланирован на этот год, готовиться к нему стоит начинать уже сейчас. Одним из центральных элементов любого свадебного торжества остается подвенечное платье. Конечно, в этом вопросе желание невесты стоит выше любых трендов, однако ознакомиться с основными тенденциями точно не будет лишним. Рассказываем, что нужно знать о самых модных свадебных платьях 2023 года. 

Сдержанная элегантность

Времена популярности "платьев-тортов" безвозвратно прошли, тем более, что простота порой может выглядеть куда роскошнее многослойных пышных юбок и корсажей. Чтобы простое платье без кружева, прозрачных вставок и заметного декора смотрелось действительно эффектно, уделите внимание посадке - она должна быть идеальной. Что касается кроя - здесь решать только вам - это может быть комбинация из шелка, платье-колонна или трапеция. Дополнить такое платье будет достаточно простыми аксессуарами и таким же сдержанным макияжем. 

Короткие

Кто сказал, что замуж обязательно нужно выходить в платье в пол? Если одна мысль о длинной юбке, в которой будет тяжело передвигаться приводит вас в ужас, - от нее с легкостью можно отказаться. Короткие свадебные платья все чаще можно увидеть как на подиумах, так и на реальных свадьбах. Тем более, что это очень экологично - у свадебного мини куда больше шансов стать вашей любимой одеждой для вечеринок, чем у макси с тяжелым шлейфом.

Винтаж

Если вспомнить, сколько звезд в платьях из архивов модных Домов мы увидели на красной дорожке за последние пару лет, становится понятно, что винтаж - тренд не только свадебный, но и вообще повсеместный. Платье невесты в большинстве случаев - это вещь, которая покупается на один вечер. Что, разумеется, не только невыгодно, но и совершенно неэкологично. Ну а если учесть, как много трендов возвращаются к нам из прошлых десятилетий, найти среди винтажа что-то актуальное и в то же время идеально подходящее именно вам, становится вполне посильной задачей. 

Не только белые 

Да, выходить замуж в белом - это многовековая традиция, однако следовать ей необязательно. Одним из самых востребованных цветов для свадебного платья в последние годы стал розовый и его популярность только растет. причем платье может быть не только пудрово-розовое, но и оттенка bubble-gum pink (для тех, кто особенно ждет фильм "Барби") и даже сочной фуксии. Впрочем, цвет может быть вообще любым - даже черным, как у Сары Джесиики Паркер. 

Кружево

Кружево - привычный элемент свадебного платья, однако в этом сезоне в него стоит одеться с ног до головы. Забудьте о скромных кружевных вставках на рукавах или лифе, пускай платье полностью состоит из кружевной ткани. Платье может быть "голым", а может смотреться весьма сдержано и элегантно - все зависит от того, какого эффекта вы хотите добиться. 

Ala a осень-зима 2023/24

CHANEL Haute Couture весна-лето 2023

FENDI Haute Couture весна-лето 2023

FENDI Haute Couture весна-лето 202

thesymbol.ru


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