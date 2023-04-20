20 апреля 2023

20 апреля 2023 14:14

Самый модный пиджак 2023 года — за что его так любят девушки и как его носить

Новый сезон - новые герои. И да, это мы говорим о жакетах, которые всегда остаются в топе трендов. Но не все модели весной-2023 считаются актуальными: рассказываем о самой-самой горячей новинке сезона!

Самый модный пиджак 2023 года - за что его так любят девушки и как его носить

Ты делала в детстве снежинки из бумаги? Складываешь листочек, вырезаешь с упоением узорчики, разворачиваешь - а там... Ну, это уже зависит от удачливости или опыта: иногда сомнительный геометрический квест, иногда - настоящее кружево. 

В общем, дизайнеры за последние несколько сезонов вдоволь наигрались в вот такие вот вырезалки. "Под нож" пошло все: и юбки, и топы, и свитеры, и джинсы - и пиджаки, о которых мы говорим сегодня. Им "досталось" больше всего, и поэтому жакеты с фигурными вырезами стали новой фишкой модниц по всему миру. 

Причем фишкой общепризнанной: от Хейли Бибер до Беллы Хадид и стритстайлеров - фэшэниста массово начали сходить с ума по жакетам с вырезами. Самой популярной вариацией оказались модели с разрезами на талии. Некоторые из них еще красиво перекручены посередине - стильная идея!А еще очень практичная.

Дело в том, что вырезы на талии сами по себе сужают твой силуэт: на боках получаются треугольники, направленные углом в центр тела, и эта иллюзия "худит". А закрученная в спираль линия пуговиц создает дополнительные складки-треугольники, которые обладают таким же стройнящим эффектом. 

Согласны, так просто решиться на жакет с вырезами непросто - вещь довольно непривычная. Тут важно довериться оверсайзу, чтобы между телом и пиджаком было достаточно "воздуха": тогда одежда не будет чрезмерно облегать и подчеркивать бока. Выбираем силуэты посвободнее - в этом секрет!

thevoicemag.ru


Просмотров: 55

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 3 852
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 298
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 3 703
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 3 217
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 3 700
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 3 581
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 2 769
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 3 245
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 3 237
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 463
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье