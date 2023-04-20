Самый модный пиджак 2023 года — за что его так любят девушки и как его носить

Новый сезон - новые герои. И да, это мы говорим о жакетах, которые всегда остаются в топе трендов. Но не все модели весной-2023 считаются актуальными: рассказываем о самой-самой горячей новинке сезона!

Ты делала в детстве снежинки из бумаги? Складываешь листочек, вырезаешь с упоением узорчики, разворачиваешь - а там... Ну, это уже зависит от удачливости или опыта: иногда сомнительный геометрический квест, иногда - настоящее кружево.

В общем, дизайнеры за последние несколько сезонов вдоволь наигрались в вот такие вот вырезалки. "Под нож" пошло все: и юбки, и топы, и свитеры, и джинсы - и пиджаки, о которых мы говорим сегодня. Им "досталось" больше всего, и поэтому жакеты с фигурными вырезами стали новой фишкой модниц по всему миру.

Причем фишкой общепризнанной: от Хейли Бибер до Беллы Хадид и стритстайлеров - фэшэниста массово начали сходить с ума по жакетам с вырезами. Самой популярной вариацией оказались модели с разрезами на талии. Некоторые из них еще красиво перекручены посередине - стильная идея!А еще очень практичная.

Дело в том, что вырезы на талии сами по себе сужают твой силуэт: на боках получаются треугольники, направленные углом в центр тела, и эта иллюзия "худит". А закрученная в спираль линия пуговиц создает дополнительные складки-треугольники, которые обладают таким же стройнящим эффектом.

Согласны, так просто решиться на жакет с вырезами непросто - вещь довольно непривычная. Тут важно довериться оверсайзу, чтобы между телом и пиджаком было достаточно "воздуха": тогда одежда не будет чрезмерно облегать и подчеркивать бока. Выбираем силуэты посвободнее - в этом секрет!

thevoicemag.ru