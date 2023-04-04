Юбки с высокой талией в прошлом. Как носить модели со средней посадкой

Кажется, за последние пару лет мы настолько привыкли к атрибутам стиля нулевых, что складывается ощущение, что он не покидал модную арену на десять с лишним лет. Джинсы с посадкой на бедрах, стразы и пайетки, голубые тени и обувь на танкетке - все это снова стало неотъемлемой частью наших гардеробов. Но есть одна вещь из того времени, к которой многие модницы по-прежнему относятся с опаской - это юбка с посадкой на бердах. И главная причина таких опасений в том, что не всем понятно, с чем же ее носить. Мы решили, что ответ на этот вопрос лучше всего искать на подиумах и выбрали 10 лучших способов носить юбку на низкой посадке весной и летом 2023.

Первое, что бросается в глаза, если посмотреть на фото с подиумов, - это длина юбки. Сидящие на бедрах ультрамини, скорее напоминающие пояса, нежели юбки, на подиумах практически не встретить. Их дизайнеры заменили на элегантные миди и изящные макси, что придает юбкам с низкой посадкой особый шик.

Сама юбка может быть любой: на подиумах оказались очень популярны модели из кожи: их мы нашли у 16 Arlington, Courrèges и Proenza Schouler. Причем объединяли эти юбки исключительно материал и низкая посадка. В остальном - очень разные, но в равной мере стильные и эффектные модели, среди которых каждый найдет себе вариант по вкусу. У Chanel юбка-карандаш с посадкой на бедрах ожидаемо стала частью брючного костюма, и, надо сказать, отлично в него вписалась. Юбки макси с низкой посадкой дизайнеры преимущественно рекомендуют носить с укороченным верхом: у Tibi это просто кроп-свитер, а у Dolce&Gabbana - топ-бра. Одним словом - вариантов стилизации масса, и среди них каждый сможет найти себе способ по душе.

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