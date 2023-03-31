Как модно носить юбки миди А-силуэта?

Кажется, о том, что макси - самая главная и трендовая длина сезона сказано все и даже больше. Длинные юбки визуально удлиняют ноги и моментально делают элегантным любой образ, даже если среди остальных его составляющих - майка-алкоголичка и кроссовки. Единственный ее минус в том, что она может быть не комфортна в носке: все же юбка в пол не самый удобный выбор на каждый день. И если сразу радикально заменить макси на брюки вы не готовы, у нас есть компромиссный вариант - юбка миди. Причем из всех фасонов этой весной мы рекомендуем выбрать именно А-силуэт.

Ни для кого не секрет, почему эта юбка получила такое название: узкая в талии, расширяющаяся к низу - своими очертаниями она напоминает букву А. Почему такая модель станет лучшей инвестицией в весенний гардероб? На это есть несколько причин. Во-первых, юбка А-силуэта безупречно сидит на любой фигуре, создавая красивый и пропорциональный силуэт. Она подчеркивает талию, скрывает живот и визуально вытягивает силуэт, особенно, если выбрать модель с высокой посадкой. Во-вторых, юбка А-силуэта не выходит из моды. Этот фасон уже давно стал классикой и из года в год появляется на подиумах вне зависимости от того, насколько изменились тренды в целом. Так что купив такую юбку однажды, вы сможете носить ее еще много лет. Ну и в-третьих, юбка А-силуэта очень универсальна и с легкостью впишется в любой образ. Особенно, если вы выберете минималистичную модель без лишнего декора. Такую юбку можно смело комбинировать с трикотажными майками и футболками, классическими рубашками и романтичными блузами, боди с разрезами, свитерами и даже худи - одним словом, с любым верхом, который найдется у вас в гардеробе. По части сочетаемости с обувью, юбка миди тоже неприхотлива: одинаково хорошо будут смотреться и кроссовки, и лодочки на каблуке, и балетки, и босоножки, а летом - кожаные вьетнамки. Не верите, что одну юбку можно носить таким множеством способов? Фотографии героинь стритстайла вас наверняка переубедят.

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