9 апреля 2023

9 апреля 2023 18:13

Бренд Maison Margiela предложил носить прозрачные маски

Модный дом Maison Margiela выпустил линейку прозрачных масок, которые предлагается носить в качестве аксессуара. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Маски одинаковых фасонов выпущены в трех разных вариантах, цены на них различаются. Так, белая из натурального материала стоит $510, черная из той же ткани - уже $250. Наконец, вариант из белого полиэстера оценен в $210.

На лице маски закрепляются при помощи завязок на затылке.

Как выглядят маски при ношении, можно увидеть на сайте бренда - многие модели для каталога весенней коллекции 2023 года представляют наряды бренда с прикрытыми прозрачной тканью лицами.

Прием, при котором лица моделей при демонстрации одежды оказываются закрыты, нередко использовался основателем дома, бельгийским дизайнером Мартином Маржела. Так, в 2012 году на Неделе высокой моды в Париже модели выходили на показе его коллекции с лицами, полностью закрытыми масками со стразами.


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