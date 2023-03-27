27 марта 2023

27 марта 2023 17:08

10 модных способов носить укороченную куртку весной

Эмили Ратаковски

Сезон пуховиков и пальто практически подошел к концу, однако совсем отказаться от верхней одежды мы сможем еще не скоро. Конец марта - самое время носить плащи, стеганые жилеты и конечно же куртки. Весной длинная куртка - уже не необходимость, а всего лишь опция, поэтому в первую очередь советуем обратить внимание на укороченные модели. Они здорово вписываются в любой образ и, что немаловажно, не нарушают пропорций силуэта. Тем более, что в этом сезоне короткие куртки - это большой тренд. Рассказываем, как носить их прямо сейчас. 

К самым модным укороченным курткам, разумеется, можно отнести бомберы и косухи. Эти фасоны возглавляют список главных тенденций вне зависимости от своей длины. Бомберы советуем выбирать из непромокаемой ткани - все же сезон снегопадов в нашем климате обыкновенно сменяется сезоном дождей. Также не стоит списывать со счетов куртки из денима - они тоже на пике популярности этой весной. Особенно, в укороченном виде. 

С чем носить короткую куртку весной? Вариантов масса. Если вы хотите сформировать красивые пропорции силуэта и визуально удлинить ноги, комбинировать такую куртку советуем с низом на высокой посадке. Это могут быть мешковатые джинсы, классические брюки со стрелкой, юбка А-силуэта, узкая макси и даже треники - выбор за вами. Главное, чтобы сидела эта вещь на талии. Впрочем, с джинсами и юбками с низкой посадкой короткую куртку тоже можно носить - получится образ в стиле нулевых. Но в этом случае стоит иметь в виду, что такая комбинация вещей визуально удлинит торс и укоротит ноги. 

thesymbol.ru


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