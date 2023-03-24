Классический жакет - хит этой весны

Хотя бы один классический жакет из костюмной ткани найдется в гардеробе у каждой: эта универсальная модель здорово вписывается в любой образ, идеально садится на любую фигуру и никогда не выходит из моды. И для тех, кому носить жакет с классическими брюками или джинсами прямого кроя надоело, мы выбрали 5 классных сочетаний с подиумов, которые выглядят куда интереснее.

C платьем макси

Макси, безусловно, главная длина сезона. Носить платья макси можно десятками разных способов, но есди вам потребуется создать одновременно строгий и элегантный лук, попробуйте комбинировать его с классическим жакетом. Сбалансированное комбо подойдет и для офиса, и для свидания, и для похода в театр - останется только подобрать правильную обувь для каждого случая.

С джинсами скинни

После долгого забвения, скинни-джинсы постепенно прокладывают себе дорогу обратно на модную арену. Самый "безопасный" способ носить их в этом сезоне - с объемным верхом. Это может быть худи, широкий свитер и, конечно же, пиджак. Пока не потеплело дополнить наряд можно ботильонами или ботинками челси, а затем сменить их на балетки.

Вместо платья

Этот лайфхак будет актуальным только для достаточно длинных пиджаков. Если длина вашего пиджака позволяет, попробуйте хотя бы раз надеть его таким образом. Можно создать соблазнительный образ, надев пиджак на голое тело, а можно избрать более "безопасный" путь и добавить вниз водолазку, контрастную блузу или даже простой. трикотажный топ.

С шортами

Костюмы с шортами - настоящий хит этого сезона. Комбинируйте жакет с моделями свободной посадки, желательно из костюмной ткани. Впрочем, бермуды из кожи или даже денима тоже подойдут отлично. Дополнить наряд можно парой любимых кроссовок или слингбэков на kitten-heel - выбирайте в зависимости от настроения.

С юбкой-карандаш

Юбки-карандаши вновь на модной арене, а элегантнее и соблазнительнее всего они смотрятся именно в паре с классическим пиджаком. Под пиджак можно надеть базовый топ, футболку или красивую блузу, а в качестве обуви - обязательно каблуки. Вот и все - ва образ femme fatale готов.

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