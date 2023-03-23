Самая модная пара обуви этой весны

Не все модные вещи "выстреливают" сразу же. Иногда требуется время, чтобы покупатели присмотрелись к новинке. Именно так произошло с ботильонами Loewe из денима. Впервые они появились еще в прошлом сезоне - на показе осень-зима 2022/23. Однако по-настоящему модными стали только к весне. Сейчас эту необычную обувь носят все модные девушки. И их можно понять. Где вы еще видели ботильоны, которые имитируют классические лодочки, выглядывающие из-под подворотов широких джинсов?

Создается впечатление, что в последние сезоны дизайнеры всеми силами стремятся нас обвести вокруг пальца. Иначе сложно объяснить захлестнувший индустрию тренд на вещи-обманки: принты с эффектом оптической иллюзии, кожаные "джинсы" и прочее. Эти ботильоны - из того же разряда. Но у этой остроумной обуви есть еще одно приятное преимущество. В сочетании с широкими длинными джинсами (а именно так их и носят почти все модные инфлюенсеры) они заметно удлиняют ноги и вытягивают весь силуэт, делая его чуть более изящным. Обычно для этих целей девушки носят классические лодочки или остроносые мюли. Но если есть возможность экспериментировать, не жертвуя при этом эстетикой, то почему бы и нет?

thesymbol.ru