Moschino лишился креативного директора

Американский модельер Джереми Скотт лишился поста креативного директора модного дома Moschino. Об этом сообщает издание WWD, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что дизайнер проработал в данной должности десять лет. По его словам, он гордится тем, какое наследие оставляет компании после себя.

В свою очередь, председатель Aeffe, дочерней компании Moschino, Массимо Ферретти поблагодарил Скотта за активное сотрудничество. "Мне повезло, что у меня была возможность работать с творческой силой, которой является Джереми Скотт. Я хотел бы поблагодарить его за его десятилетнюю приверженность наследию Дома Франко Москино и за создание яркого и радостного видения, которое навсегда останется частью истории Moschino", - заявил он.

Как отмечается, официальное заявление ожидается в ближайшее время.

Джереми Скотт стал креативным директором бренда Moschino в октябре 2013 года. Ранее он также работал со спортивным брендом одежды и обуви Adidas.