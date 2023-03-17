Джулия Робертс стала глобальным амбассадором ювелирного бренда Chopard

Голливудская актриса Джулия Робертс стала глобальным амбассадором швейцарского бренда ювелирных изделий и часов Chopard. Об этом сообщает Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

55-летняя актриса является лицом коллекций Happy Sport и Happy Diamonds с 2021 года. Теперь Джулия Робертс стала глобальным амбассадором всех коллекций ювелирных украшений и часов. Оскароносная актриса снялась в новой кампании Chopard под названием "Любовь к кино" - цифровом сериале из 12 частей, созданном режиссером Джеймсом Греем. На одном из кадров Робертс позирует в серьгах из белого золота в форме сердец из коллекции Chopard Haute Joaillerie с 88 бриллиантами общим весом более 28 карат.

"Джулия всегда любила украшения, и мы весело проводили время, играя со всеми украшениями Chopard", - поделилась стилист актрисы Элизабет Стюарт.

Креативный директор Chopard Кэролайн Шойфеле рассказала о том, как впервые познакомилась с Джулией Робертс на Каннском кинофестивале в 2016 году. В тот вечер актриса вышла на красную дорожку босиком, но в массивном колье Chopard с изумрудами и бриллиантами.

"Она сказала: "Если я надену это ожерелье, мне не нужны туфли!" Вот такая Джулия, очень спонтанная", - поделилась воспоминаниями Шойфеле.

Она добавила, что улыбка Джулии Робертс "идет изнутри и идеально сочетается с нашим видением наших коллекций".

"Новая кампания вызывает много улыбок, потому что на планете и так хватает грусти", - сказала Кэролайн Шойфеле.