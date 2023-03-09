В стиле ретро: этой весной попробуйте прическу, как у Катрин Денев - ФОТО

Красные дорожки крупны кинопремий редко могут похвастаться интересными бьюти-образами. Как правило, это гладкие пучки, голивудские волны, красные губы или нюд, но иногда среди образов гостей встречаются интересные микро-тренды, которые моментально хочется взять на вооружение. На минувшей премии Гильдии киноактеров SAG Awards таким трендом стали прически в стиле Катрин Денев. В 70-е икона французского кино носила очень узнаваемые укладки с аккуратным начесом и крупными, полураспущенными локонами. И вот, спустя пятьдесят лет они снова в тренде.

С прическами, как у Катрин, на красной дорожке Sag Awards появились сразу две актрисы. Аманда Сейфред выбрала фирменный пышный высокий хвост Денев, который она носила в культовом фильме "Шербурские зонтики". Правда прическу экранной героини всегда дополняли кокетливые банты, а Аманда выбрала более лаконичный вариант, отказавшись от использования аксессуаров. Секрет такого пышного хвоста в том, что хвостов на самом деле два. Волосы необходимо разделить пополам: нижнюю часть волос собрать в один хвост, а верхнюю - в другой, очень высокий, так, чтобы верхний хвост полностью скрывал нижний.

Другая гостья, тоже вдохновившаяся Катрин Денев, - Дженнифер Кулидж. Актриса не только получила награду за лучшую роль в драматическом сериале, но и удивила поклонников выбором образа: привычные пайетки Dolce&Gabbana она сменила на лаконичное черное макси Saint Laurent. Финальным штрихом стала укладка в стиле 70-х с легким начесом на макушке и черным ободком. Повторить такую укладку предельно просто. Для создания начеса аккуратно отделите верхние прядки и закрепите их. Затем возьмите одну прядь из середины и крупной расческой начешите ее по направлению к корням (достаточно 2-3 движений). Можно закрепить прическу средством с легкой фиксацией. На последнем этапе прикройте начес верхними прядями, которые вы отделили вначале. Последний штрих - эластичная повязка или твердый обруч для волос.

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