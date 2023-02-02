2 февраля 2023

2 февраля 2023 20:35

Жемчуг, стразы и пирсинг: самый модный маникюр сезона

Из сезона в сезон возвращаются и уходят одни и те же маникюрные тренды - здесь мода так же циклична, как и на подиуме. И если вы устали от бесконечного френча (не важно - цветного, перевернутого или микро), цветочных принтов и наклеек, этот весенний нейл-тренд точно придется вам по вкусу. В этом сезоне дизайн ногтей стоит дополнить настоящими украшениями: пирсингом, цепями, жемчугом и кристаллами. Вот несколько самых классных идей. 

Один из самых актуальных вариантов украшений - пирсинг. К металлическим кольцам в ногтях многие долго относились в опаской, а на использование их в дизайне маникюра отваживались лишь самые смелые. Этой весной стоит забыть о страхах: маникюр с пирсингом будет на пике популярности. Чтобы дизайн не выглядел слишком кричащим, выбирайте нюдовое покрытие для ногтей и используйте не больше 1-2 колец. Так, несмотря на всю свою экстравагантность, маникюр останется достаточно аккуратным. Не менее эффектным вариантов станет жемчуг: можно использовать по одной жемчужине на ногте, а можно покрыть его полностью. Во втором случае лучше оставить 1-2 "жемчужных" ногтя, а для остальных выбрать более простое покрытие, иначе маникюр получится "перегруженным". Также не стоит забывать о стразах и кристаллах - цветных или классических белых. Их также стоит размещать на нюдовом или прозрачном покрытии - это лучший способ сохранить необходимый баланс. 

thesymbol.ru


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