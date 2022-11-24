Само совершенство: Наоми Кэмпбелл в костюме из «жидкого» серебра Fendi

В минувший понедельник в Лондоне состоялось престижное мероприятие - церемония вручения наград Variety Club Showbusiness Awards 2022, которая прошла в отеле Hilton Park Lane. Одной из главных гостей вечера стала супермодель Наоми Кэмпбелл, которая была номинирована на премию за заслуги в модной индустрии. Для столь важного события знаменитость выбрала безупречный костюм из "жидкого серебра" из новой весенне-летней коллекции Fendi, созданной под руководством Кима Джонса.

На сцене Наоми получила награду за выдающийся вклад в моду - она привнесла позитивные изменения и инклюзивность на подиум. Коллегия Variety Club Showbusiness Awards также отметила заслуги Эдварда Эннифула. У себя в социальных сетях главный редактор американского глянцевого издания написал: "Мы встретились с Наоми много месяцев назад, чтобы обсудить наши безумные планы и мечты. Тогда мы не знали, что сможем сделать вместе так много. Когда я стоял с ней рядом на премии Variety Club Showbusiness Awards, я был ужасно горд за этих двух детей из ниоткуда, которые мечтали по-крупному".

elle.ru