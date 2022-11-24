24 ноября 2022

24 ноября 2022 10:15

Само совершенство: Наоми Кэмпбелл в костюме из «жидкого» серебра Fendi

В минувший понедельник в Лондоне состоялось престижное мероприятие - церемония вручения наград Variety Club Showbusiness Awards 2022, которая прошла в отеле Hilton Park Lane. Одной из главных гостей вечера стала супермодель Наоми Кэмпбелл, которая была номинирована на премию за заслуги в модной индустрии. Для столь важного события знаменитость выбрала безупречный костюм из "жидкого серебра" из новой весенне-летней коллекции Fendi, созданной под руководством Кима Джонса.

На сцене Наоми получила награду за выдающийся вклад в моду - она привнесла позитивные изменения и инклюзивность на подиум. Коллегия Variety Club Showbusiness Awards также отметила заслуги Эдварда Эннифула. У себя в социальных сетях главный редактор американского глянцевого издания написал: "Мы встретились с Наоми много месяцев назад, чтобы обсудить наши безумные планы и мечты. Тогда мы не знали, что сможем сделать вместе так много. Когда я стоял с ней рядом на премии Variety Club Showbusiness Awards, я был ужасно горд за этих двух детей из ниоткуда, которые мечтали по-крупному".

Само совершенство: Наоми Кэмпбелл в костюме из

elle.ru


Просмотров: 159

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

6 октября 16:00

  • 1 334
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 11:49

  • 1 710
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 10:04

  • 1 213
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 11:19

  • 1 381
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 09:20

  • 1 084
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 11:15

  • 966
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 12:07

  • 1 360
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 18:42

  • 1 364
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 16:50

  • 1 462
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье

Мода

3 июля 13:40

  • 4 731
Как одеваться, чтобы нравиться мужчинам