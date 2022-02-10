Белая полоса: рисуем трендовые стрелки с показа Dior - ФОТО

При упоминании стрелок в макияже в голове сразу возникает картинка классических черных полос в уголках глаз. В новом сезоне Дом Dior решил кардинально поменять этот укоренившийся в сознании миллионов мейкап-прием.

Совсем недавно на кутюрном показе Dior сезона весна-лето 2022, прошедшего в Музее Родена в Париже, особое внимание было уделено искусству вышивания. Подиум был окружен замысловатыми гобеленами индийских художников Мадхви и Ману Пареха, а в самой коллекции нам показали богатое разнообразие тканей со всего мира, вручную расшитых узорами из блестящих нитей. В тандеме с этими элементами драматические штрихи белой подводки для глаз идеально вписались в идею шоу.

"В некотором смысле, белая подводка для глаз - почти как продолжение нитей с наших платьев", - объяснил за кулисами показа креативный и image-директор Dior по макияжу Питер Филипс.

Белая подводка и раньше часто мелькала на лицах звезд и моделей, однако именно после показа Dior произошло полное переосмысление черных стрелок.

Во-первых, это скучновато: да, классика, но к грядущей весне так хочется чего-то свежего, не правда ли? Во-вторых, белый - такой же строгий цвет, как и черный. Многим гуру макияжа непонятно почему когда-то решили, что только черный цвет может быть каноничным для стрелок. Ну и в-третьих, вы только посмотрите, как белые стрелки освежают образ! Сегодня мы предлагаем вдохновиться образами с показа Dior и некоторых звезд, чтобы подобрать для себя идеальный вариант макияжа с белыми стрелками.

Если вы еще не готовы полностью отказаться от черной подводки, вам все равно суждено быть в тренде! Рекомендуем повторить образ Марго Робби или Софи Тернер, у которых получился своего рода инь-янь-макияж. После того, как вы нарисуете классические черные стрелки, вооружитесь белой подводкой и просто обведите белой линией черную, с толщиной на свой вкус. Получается одновременно необычный, но весьма спокойный макияж глаз.

Белые "крылышки"

Рианна предвидела этот тренд еще несколько лет назад. Стоило певице появиться на показе мужской весенне-летней коллекции Louis Vuitton в марте 2018-го с белоснежными стрелками, как бьюти-эксперты в один голос заявили о возвращении в моду белой подводки. Однако этого не произошло, и Рианна так и осталась в прямом смысле "белой вороной". Кто же знал, что спустя 4 года все вспомнят об этом тренде?

Для воплощения этого образа вам не нужно быть знатоком профессиональных приемов, как Питер Филипс. Просто поменяйте черную подводку на белую и смело творите!

Как у Dior

Образы Джиджи Хадид и Уиллоу Смит очень похожи на те, что Дом Dior представил в своей последней коллекции. Если вы решительно настроились повторить именно такие стрелки, то, как говорится, флаг вам руки. Лично мы в восторге от самых необычных вариаций такой, казалось бы, простой белой линии.

Woman.ru