11 октября 2021

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Продажи Vans выросли на 7 800 % и причиной тому стал сериал “Игра в кальмара”

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Продажи Vans выросли на 7 800 % и причиной тому стал сериал “Игра в кальмара”
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11 октября 2021 13:07

Продажи Vans выросли на 7 800 % и причиной тому стал сериал “Игра в кальмара”

Сериал "Игра в кальмара", который недавно вышел на сервисе Netflix наделал много шума в сети, а также помог молодежному бренду обуви и одежды повысить уровень своих продаж.

Таким образом, спустя месяц после выхода сезона продажи марки Vans выросли на 7 800%, так как зрители начали скупать фирменные белые кеды, которые были частью образов главных героев ленты. При этом, фанатов не волнует то, что скоро зима и кеды они скорее всего не поносят. Кроме того, спортивные костюмы в стиле одежды персонажей также стали бестселлерами продаж на платформе Amazon.

Стоит отметить, что популярными стали и актеры, сыгравшие главные роли и это доказывает то, что на исполнительницу одной из главных ролей Чон Хо Ен в Инстаграм подписалось более 10 миллионов человек всего за несколько дней.

WomanEL


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