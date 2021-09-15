15 сентября 2021

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Актриса Дженнифер Энистон запустила свой бьюти-бренд

Мода

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Актриса Дженнифер Энистон запустила свой бьюти-бренд
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Пирог с индейкой и овощами

15 сентября 2021 10:27

Актриса Дженнифер Энистон запустила свой бьюти-бренд

Известна актриса, которая каждый раз публикуя свои фотографии удивляет публику идеальной кожей и прекрасным внешним видом в свои 52 года, анонсировала запуск собственного косметического бренда.

Проект получил название LolaVie.

Стоит отметить, что сейчас на сайте можно приобрести всего один продукт, а именно спрей для волос за 25 долларов США, который обещает помочь в распутывании прядей, приданию им блеска и защите от температур. Кроме того, средство является подходящим для веганов. В основе средства 99% натуральных компонентов, в том числе семена чиа, экстракты фруктов и овощей.

Напоминаем, ранее Дженнифер Энистон поделилась авторским рецептом смузи, который помогает ей сохранять молодость. Подробнее в нашей статье.

Womanel.com


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