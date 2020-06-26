Стильные летние ошибки, которые совершает каждая

Все мы люди, и у всех случаются неудачи. Day.Az со ссылкой на mail.ru рассказывает о летних ошибках, которые пора перестать совершать.

Босоножки с колготками

Из года в год это обсуждают все: босоножки нужно носить только на босую ногу. На подиумах такую обувь часто дополняют носками, но повторить стильный, но опасный образ и не выглядеть нелепо получится далеко не у каждой. И если носки - момент спорный, то колготки с обувью, которая открывает пальцы, под строгим запретом. Кроме того, что это некрасиво, это еще и неудобно - нога в колготках будет выскальзывать из босоножек.

Если без колготок никак, выбирай лодочки (максимум - с открытой пяткой).

Нижнее белье и открытый топ

Лямки белья не должны выглядывать из-под тонких бретелек. И проблему не исправят ни прозрачные силиконовые бретельки, ни лифы бежевых оттенков. Модный в этом сезоне топ-бандо и классический бельевой топ вообще не подразумевают ношения белья под ними. В крайнем случае выбирай лифы-бандо без бретелей или бюстгальтеры на клеевой основе (правда, они тоже неидеальны - соскальзывают от влаги и не подходят для большой груди).

Шпилька и мини-юбка

Модный в нулевых секси-образ в 20-х едва ли можно назвать актуальным. В моде - удобство, и сегодня мини смотрится куда современнее с кроссовками или босоножками на блочном каблуке. Зато шпильками можно дополнить трендовые кюлоты или палаццо.

Облегающие комплекты

И еще один привет из прошлого: важно, чтобы в образе был "воздух", так что, если ты выбираешь облегающую юбку, разбавь ее объемной рубашкой или свободным жакетом. Наоборот правило тоже работает: модный обтягивающий топ лучше дополнить объемными льняными бермудами или кюлотами.

Копирование образов

Многие уверены, что повторять один в один стильные образы из инстаграма или пинтереста - отличная идея. А вот и нет: всегда важно помнить об особенностях своей фигуры и каждый образ примерять на себя: например, короткие бермуды, которых так много у модных блогеров, могут легко визуально увеличить ноги обладательницам широких икр. В первую очередь помни о своих особенностях и только потом подыскивай трендовые луки. Например, жми на фото, чтобы увидеть пять универсальных вариантов для полных девушек.