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25 мая 2020 12:56

Gucci решили отказаться от сезонных коллекций

Нет никаких сомнений, что модную индустрию ждут большие перемены. Еще в начале апреля Джорджо Армани написал открытое письмо для WWD, в котором призвал коллег-дизайнеров пересмотреть свой подход к бизнесу.

Спустя несколько дней французский модный Дом Saint Laurent объявил о том, что в этом году не будет учавствовать в Парижской неделе моды: таким образом бренд решил бороться с кризисом и пытаться адаптироваться к новым реалиям.

"Осознавая текущее положение дел и волны радикальных перемен, мы в Saint Laurent решили взять происходящее под собственный контроль и полностью изменить свое расписание", - говорилось в официальном заявлении бренда.

Теперь же стало известно, что Gucci откажутся от сезонных коллекций и будут проводить показы всего два раза в год.

Отметим, что и Saint Laurent, и Gucci принадлежат люксовому холдигу Kering. Возможно, в скором времени на новый график перейдут Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta и другие подконтрольные Франсуа-Анри Пино бренды.

Bazaar.ru


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