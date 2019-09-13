Очень американская коллекция Michael Kors - ФОТО

Когда еще до показа Майкл Корс "затизерил" коллекцию снимком вишневого пирога с собственным лого и подписью American Pie, многие наверняка призадумались. Посвятить коллекцию одноименному фильму 1999-го, который все мы помним до сих пор, было бы со стороны дизайнера весьма неожиданно. В итоге, конечно, вышло иначе: американский пирог Корса оказался отсылкой к песне Don McLean American Pie.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, пирог из песни был символом невинности, идеального и чистого времени в музыке, которое, увы, оборвалось вместе с жизнями сразу трех музыкальных звезд того времени. Ну а для Корса он же - символ уже идеальной Америки, в которой нет места ненависти (трактует эту фантазию Корс буквально: выпускает свитеры с перечеркнутым словом HATE на груди), жестокости и нетолерантности, а любые противоречия можно решить, разделив кусок вишневого пирога.

Неудивительно, что стилистически большая часть коллекции связана с преппи - классическим американским стилем в неклассическом исполнении. Вспомнил Корс и о жилетках, и о непременных пуловерах с V-образными вырезами, и о любви к синим блейзерам и бежевым брюкам. Пошли в ход и другие модные коды и поп-культурные образы, прочно ассоциирующиеся у всех с Америкой: от королев красоты из маленьких городков до бравых военных с не менее ослепительными улыбками. Королевы шагали по подиуму в нарядных платьях с узорами из весенних цветов, леопардовых пятен и вишенок.

Н. Гасымова

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