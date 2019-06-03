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Бейонсе выбрала бренд азербайджанского дизайнера - ФОТО

Суперзвезда мирового шоу-бизнеса Бейонсе вновь отдала предпочтение бренду азербайджанского дизайнера. 

Как сообщает Lady.Day.Az, в минувшие выходные Бейонсе стала одной из почетных гостей особого бала - Wearable Art Gala, организованного ее мамой Тиной Лоусон. Для костюмированного вечера она выбрала нестандартное и очень неожиданное решение - трибьют своему персонажу, львице Налу (супруга Симбы). Певица приковала к себе все взгляды гостей, появившись на мероприятии в обтягивающем золотом комбинезоне Georges Hobeika, украшенным перьями на подобии гривы и мордой льва из блесток. 

Дополнила образ звезда обувью из коллекции "Power Of Fire" бренда Afffair Руфата Исмаила.

  

  

Напомним, что Руфат Исмаил стал первым и единственным на сегодняшний день азербайджанским и турецким дизайнером, чьи коллекции были показаны на таких весомых в мире моды мероприятиях, как итальянская, дубайская, турецкая, иранская, бейрутская Недели моды. Коллекция Р.Исмаила была также представлена в Мекке мировой fashion-индустрии - в Pitti Uomo, а канал Fashion TV назвал его лучшим европейским дизайнером 2018 года.

Он также стал первым дизайнером, принявшим участие в нью-йоркской Неделе моды. После этого голливудские звезды стали чаще появляться в нарядах бренда Afffair.

Ранее в нарядах бренда Afffair были замечены суперзвезды  Джей Ло и Аврил Лавин, а некоторые из популярных певиц даже выбирали наряды Afffair для красных дорожек.  

Н. Гасымова

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