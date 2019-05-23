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23 мая 2019 11:16

Азербайджанский блогер показала ультрамодные серьги сезона - ФОТО

В моду триумфально вернулись по-настоящему летние и максимально романтичные аксессуары и украшения с ракушками и жемчугом. Теперь заколки, серьги, колье, браслеты усыпаны жемчугами. И, как доказывают блогеры, их в одном образе не может быть много.

  

  

Как сообщает Lady.Day.Az, самая знаменитая блондинка в азербайджанской блогосфере Гюнель Исмайлова, которая на своей странице "Iblondee" делится невероятно красивыми образами, на днях продемонстрировала ультрамодные серьги, которые точно станут хитом сезона и украсят любой летний лук.

Н. Гасымова       

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