Азербайджанский блогер показала ультрамодные серьги сезона - ФОТО

В моду триумфально вернулись по-настоящему летние и максимально романтичные аксессуары и украшения с ракушками и жемчугом. Теперь заколки, серьги, колье, браслеты усыпаны жемчугами. И, как доказывают блогеры, их в одном образе не может быть много.

Как сообщает Lady.Day.Az, самая знаменитая блондинка в азербайджанской блогосфере Гюнель Исмайлова, которая на своей странице "Iblondee" делится невероятно красивыми образами, на днях продемонстрировала ультрамодные серьги, которые точно станут хитом сезона и украсят любой летний лук.

Н. Гасымова

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