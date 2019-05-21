Тренд сезона - Самые летние аксессуары и украшения с ракушками - ФОТО

В моду триумфально вернулись по-настоящему летние и максимально романтичные аксессуары и украшения с ракушками.

Как сообщает Lady.Day.Az, впервые браслеты и ожерелья из ракушек появились на показе коллекции Prada осень-зима 2018/2019 - и тут же приглянулись модным редакторам и инфлюенсерам. С их легкой руки украшения, собранные из ракушек, успешно перекочевали с подиума в хроники стрит-стайла и ленту Instagram.

Серьги, клипсы, браслеты, колье и подвески из ракушек самых разных форм и размеров, чем-то похожие на те, что в детстве мы привозили домой в память о каникулах на море, помогут вам почувствовать себя морской царицей и непременно продемонстрируют вашу осведомленность о самых актуальных модных тенденциях.

Несомненно, украшения из ракушек станут идеальным решением для отпускных образов - разве может быть что-то прекраснее бикини в сочетании с чокером и браслетом на щиколотку, собранными из ракушек?

Однако, можно одинаково умело сочетать ожерелья, браслеты и серьги из ракушек как с летящими платьями, так и с офисными рубашками и с футболками.

Продвинутые модницы сочетают в одном образе сразу несколько украшений из ракушек - например, комбинируют собранный из ракушек чокер с подвеской-ракушкой на золотой цепочке, а также браслетами и серьгами в форме ракушек. И это не перебор! Впрочем, сольно такие украшения выглядят не менее стильно.

Отдельного внимания достойны аксессуары, украшенные ракушками, - например, заколки для волос, сандалии и босоножки.

Н. Гасымова

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