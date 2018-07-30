30 июля 2018

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30 июля 2018 15:55

Современная невеста - Белая рубашка вместо свадебного платья - ФОТО

Когда жених и невеста входят в число современных fashion-инсайдеров - на их свадьбе жди модную сенсацию. Пример тому - пара французского стилиста Лолиты Якоб и креативного директора издания M Le Magazine du Monde Жан-Баптиста Тальбурде, обручившиеся в Сен-Тропе в начале июля. Влюбленные решили отказаться от помпезного празднования и в этот день просто хорошенько повеселились. На камерную церемонию пара приехала на гольф-каре. А традиционному подвенечному наряду парижская it girl предпочла белую удлиненную рубашку Alaïa, вуаль и ярко-оранжевые туфли на плоской подошве Manolo Blahnik.

Подобный выбор еще раз доказывает, что отношение к свадебному наряду постепенно меняется, и современная невеста может позволит себе прийти на собственную свадьбу в комфортном, своеобразном наряде. 

Н. Гасымова


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