Современная невеста - Белая рубашка вместо свадебного платья - ФОТО

Когда жених и невеста входят в число современных fashion-инсайдеров - на их свадьбе жди модную сенсацию. Пример тому - пара французского стилиста Лолиты Якоб и креативного директора издания M Le Magazine du Monde Жан-Баптиста Тальбурде, обручившиеся в Сен-Тропе в начале июля. Влюбленные решили отказаться от помпезного празднования и в этот день просто хорошенько повеселились. На камерную церемонию пара приехала на гольф-каре. А традиционному подвенечному наряду парижская it girl предпочла белую удлиненную рубашку Alaïa, вуаль и ярко-оранжевые туфли на плоской подошве Manolo Blahnik.

Подобный выбор еще раз доказывает, что отношение к свадебному наряду постепенно меняется, и современная невеста может позволит себе прийти на собственную свадьбу в комфортном, своеобразном наряде.

Н. Гасымова