11 января 2022
Страчателла с хурмой для тех, кто мечтает о продолжении праздничного банкета

Рецепты

10:34

  • 101
Страчателла с хурмой для тех, кто мечтает о продолжении праздничного банкета
Назван самый модный аксессуар 2022 года

Мода

09:27

  • 153
Назван самый модный аксессуар 2022 года
Как носить деним на работу - 4 практичных образа

Мода

10 января 18:47

  • 258
Как носить деним на работу - 4 практичных образа

11 января 2022 10:34

Страчателла с хурмой для тех, кто мечтает о продолжении праздничного банкета

Праздники закончились, но это не значит, что стоит исключить из своего меню вкусные продукты и вернуться к режиму "вареная курица и лист салата". Даже если вы слегка поправились за эти длинные выходные, лучше не бросаться в крайности аскезы - продолжайте питаться вкусно, но наиболее калорийные продукты оставьте на первую половину дня и обед. И не забывайте о физической активности.

Конечно, зимой не так много сезонных продуктов, которые могут подарить витаминный заряд, но хурма как раз такой фрукт, вернее ягода. А если вы еще и неравнодушны к страчателле, объедините эти два ингредиента в одном салате - и вы удивитесь, как же это вкусно!

Страчателла с хурмой

Рецепт от Андрея Макаева, шеф-повара ресторана Юлии Высоцкой Food Embassy

Что нужно:

60 г хурмы
100 г сыра страчателла
10 г крем-бальзамика
10 г укропного масла
3 г трюфельного масла
3 клубники
10 г салата корн
10 г очищенных фисташек

Как приготовить:

Шаг 1. В центр тарелки выложите страчателлу, сверху - мелко рубленную клубнику, ломтики хурмы, салат корн.

Шаг 2. Сбрызните трюфельным маслом, крем-бальзамиком и укропным маслом.

Шаг 3. Украсьте фисташками и наслаждайтесь.

passion.ru


Просмотров: 102

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Рецепты

26 декабря 2021 15:00

  • 168
Быстрая закуска из слоёного теста

Рецепты

13 декабря 2021 09:13

  • 206
6 плюсов лени, о которых вы не задумывались

Рецепты

8 декабря 2021 12:09

  • 378
Рождественское фруктово-ореховое полено