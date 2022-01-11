Страчателла с хурмой для тех, кто мечтает о продолжении праздничного банкета

Праздники закончились, но это не значит, что стоит исключить из своего меню вкусные продукты и вернуться к режиму "вареная курица и лист салата". Даже если вы слегка поправились за эти длинные выходные, лучше не бросаться в крайности аскезы - продолжайте питаться вкусно, но наиболее калорийные продукты оставьте на первую половину дня и обед. И не забывайте о физической активности.

Конечно, зимой не так много сезонных продуктов, которые могут подарить витаминный заряд, но хурма как раз такой фрукт, вернее ягода. А если вы еще и неравнодушны к страчателле, объедините эти два ингредиента в одном салате - и вы удивитесь, как же это вкусно!

Страчателла с хурмой

Рецепт от Андрея Макаева, шеф-повара ресторана Юлии Высоцкой Food Embassy

Что нужно:

60 г хурмы

100 г сыра страчателла

10 г крем-бальзамика

10 г укропного масла

3 г трюфельного масла

3 клубники

10 г салата корн

10 г очищенных фисташек

Как приготовить:

Шаг 1. В центр тарелки выложите страчателлу, сверху - мелко рубленную клубнику, ломтики хурмы, салат корн.

Шаг 2. Сбрызните трюфельным маслом, крем-бальзамиком и укропным маслом.

Шаг 3. Украсьте фисташками и наслаждайтесь.

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