Страчателла с хурмой для тех, кто мечтает о продолжении праздничного банкета

Праздники закончились, но это не значит, что стоит исключить из своего меню вкусные продукты и вернуться к режиму "вареная курица и лист салата". Даже если вы слегка поправились за эти длинные выходные, лучше не бросаться в крайности аскезы - продолжайте питаться вкусно, но наиболее калорийные продукты оставьте на первую половину дня и обед. И не забывайте о физической активности.
Конечно, зимой не так много сезонных продуктов, которые могут подарить витаминный заряд, но хурма как раз такой фрукт, вернее ягода. А если вы еще и неравнодушны к страчателле, объедините эти два ингредиента в одном салате - и вы удивитесь, как же это вкусно!
Страчателла с хурмой
Рецепт от Андрея Макаева, шеф-повара ресторана Юлии Высоцкой Food Embassy
Что нужно:
60 г хурмы
100 г сыра страчателла
10 г крем-бальзамика
10 г укропного масла
3 г трюфельного масла
3 клубники
10 г салата корн
10 г очищенных фисташек
Как приготовить:
Шаг 1. В центр тарелки выложите страчателлу, сверху - мелко рубленную клубнику, ломтики хурмы, салат корн.
Шаг 2. Сбрызните трюфельным маслом, крем-бальзамиком и укропным маслом.
Шаг 3. Украсьте фисташками и наслаждайтесь.