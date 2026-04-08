Стилист Лисовец назвал главные тренды возрастной моды

Стилист Влад Лисовец назвал главные тренды возрастной моды.

Как передает Day.Az, об этом он написал в своем блоге.

"Самый актуальный тренд сегодня и он потрясающе подходит абсолютно каждой, как для работы, так и для своего личного времени. Еще одним бонусом служит мода на небольшой каблук, а это всегда удобно в повседневной жизни. Главное правило не бояться показаться шире/больше. Да, мода на узкие сегодня присутствует, но что-то мне подсказывает, что в узких вы ходите гораздо чаще - меняем картинку. Не бойтесь вельвета, белых брюк. Благодаря обуви, широкой линии плеч - вы вытяните силуэт и не будете казаться крупной" - написал Лисовец.

Он также добавил, что блузки стоит также брать пошире и на выпуск.

"Особая любовь, я об этом тоже говорил, - джинсовые рубашки (да и куртки). Они очень сильно освежают цвет лица в любом возрасте: и в 16, и в 85! Если не джинсовые, обратите внимание на рубашки в полоску, актуальный принт! Частая проблема - это монохромные образы, но не потому что это так задумано, а просто чтобы не привлекать внимание. Начинайте потихоньку добавлять цвет: свитер, шарфик, выглядывающие манжеты у рубашки" - объяснил эксперт.