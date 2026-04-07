7 апреля 2026 12:01

Врач назвала позу для сна, ускоряющую старение кожи

Врач из Англии Радж Арора рассказала, какая поза для сна ускоряет старение кожи, пишет LADBible, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о сне на боку. Несмотря на то, что такая поза считается одной из самых удобных и популярных, именно она, по словам специалиста, может провоцировать преждевременное появление морщин.

Во время сна лицо на протяжении нескольких часов прижимается к подушке, из-за чего возникает постоянное давление и трение. Это приводит к образованию так называемых "морщин сна" - линий сжатия, которые со временем могут стать постоянными и превратиться в глубокие складки на коже.

Кроме того, регулярный сон на одной и той же стороне способен усиливать асимметрию лица. Со временем одна сторона может выглядеть более выраженной, а признаки старения - заметнее, особенно по мере снижения эластичности кожи.

По словам невролога и специалиста по сну Рэйчел Салас, наиболее полезной позой для сохранения молодости кожи считается сон на спине, так как в этом положении лицо не соприкасается с подушкой.

Если отказаться от сна на боку сложно, врачи рекомендуют хотя бы заменить обычную хлопковую наволочку на шелковую или атласную - такие ткани уменьшают трение и меньше травмируют кожу.


