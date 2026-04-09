9 апреля 2026 09:30

Дефицит одного вещества связали с депрессией

Дефицит железа может заметно повышать риск депрессии в подростковом возрасте, во время беременности, после родов и в пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые из Института медицинского образования и исследований имени Джавахарлала Неру. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые напоминают: железо важно не только для переноса кислорода, но и для нормальной работы мозга. Оно участвует в синтезе серотонина и дофамина, а также формировании миелина - защитной оболочки отростков нейронов. Также микроэлемент поддерживает нейропластичность мозга - способность нервной системы изменять свою структуру и функции в ответ на новый опыт или обучение.

Анализ данных показал, что у людей с дефицитом железа депрессивные симптомы встречаются значительно чаще, а их выраженность нередко связана с уровнем ферритина. При этом депрессия может развиваться даже без клинической анемии, что указывает на более тонкие нарушения обмена железа в нервной системе.

Наиболее убедительные доказательства получены для подростков и женщин в перинатальный период. У подростков низкий уровень железа ассоциирован не только с депрессией, но и со структурными изменениями в областях мозга, отвечающих за эмоции и мотивацию. Во время беременности и после родов дефицит железа связан с повышенным риском послеродовой депрессии, а в пожилом возрасте - с сочетанием депрессивных симптомов и когнитивного снижения.

Исследователи подчеркивают, что дефицит железа не является самостоятельной причиной депрессии, однако он способен усиливать влияние других биологических и психосоциальных факторов, повышая общую уязвимость к расстройству.


