7 апреля 2026 19:06

Названы признаки подошедших к концу отношений

Психолог Лалитаа Суглани назвала красноречивые, на ее взгляд, признаки подошедших к концу отношений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, их она раскрыла беседе с Metro.

Первым признаком серьезного кризиса в отношениях Суглани считает постоянное чувство отчуждения от партнера. По ее словам, это может ощущаться как отсутствие эмоциональной близости или привязанности к другому человеку. "Возможно, он больше не кажется вам приоритетом в жизни, а попытки восстановить интимные отношения заканчиваются неудачей. Расстояние между вами перестает казаться проблемой, и связь разрушается", - утверждает психолог.

Также в исчерпавших себя отношениях теряются общие ценности, цели и планы, продолжила она. Кроме того, охладевший партнер ощущает присутствие другого скорее как обязанность, чем как выбор. "Вы не можете вспомнить, когда в последний раз по-настоящему наслаждались обществом друг друга. Общие переживания кажутся скучными, и тепло, которое когда-то дарила связь, исчезло", - описывает такие отношения Суглани.

Чтобы расстаться наименее болезненно, психолог порекомендовала честно признаться в своих чувствах. "Используйте я-утверждения, чтобы выразить свои чувства без осуждения. Это могут быть предложения типа: "Я чувствую, что мы отдалились друг от друга" или "Я не счастлива рядом с тобой"", - предлагает специалист.

Суглани отметила, что во время этой беседы вполне нормально почувствовать грусть, гнев или шок, однако необходимо оставаться сдержанными и деликатными, но твердыми в своем решении.


