Эксперт рассказала, какой цвет делает образ «дороже»

Оливковый цвет может сделать образ "дороже".

Как передает Day.Az, об этом Gazeta.ru рассказала фэшн-эксперт, арт-директор французского бренда "Michel Kataná" Наталья Семенова.

"Оливковый ассоциируется со спокойствием и истинной элегантностью. Если представить структурированную кожаную сумку насыщенного оливкового оттенка, то она органично дополнит и бежевый тренч, и серый шерстяной костюм. В аксессуарах, выполненных из натуральной кожи, он приобретает удивительную глубину. Шелковый платок в оливковых тонах, повязанный на ручку сумки или на шею, добавляет тот самый продуманный акцент, который отличает стиль от просто одежды", - заявила эксперт.

Семенова обратила внимание, что небесно-голубой цвет обычно ассоциируется с беззаботностью, тогда как глубокий голубой предназначен для утверждения статуса.

"Это цвет уверенности и спокойной силы. Кашемировый шарф такого оттенка, накинутый на плечи поверх серого пальто, моментально поднимает образ на новый уровень. Кожаные перчатки глубокого голубого смотрятся более неожиданно и дорого, чем вариант в черном цвете. Оттенок не перетягивает внимание на себя, но делает весь образ цельным и завершенным", - объяснила арт-директор.

Эксперт также выделила коричневый. По ее словам, этот цвет универсальный, всегда актуальный и обладает невероятным свойством придавать образу завершенность и дороговизну.

Сиреневый, как считает Семенова, придает тихую уверенность.

"Сиреневый цвет часто воспринимают как легкомысленный, но это ошибка. В аксессуарах высокого качества он выглядит сдержанно и женственно. Шелковый платок сиреневого цвета добавит мягкости строгому костюму. Кашемировый шарф в этом оттенке освежает внешний вид, не привлекая излишнего внимания. Кожаные перчатки или ремень сиреневого цвета лучше всего сочетать с серым, бежевым или темно-синим, так как с черным они теряют свою нежность", - заявила эксперт.

Семенова призвала использовать в образах и бирюзовый.

"Бирюзовый требует смелости, но при грамотном использовании он может придать образу невероятную свежесть. Важно выбирать глубокие, насыщенные оттенки, напоминающие цвет морской волны или драгоценных камней. Бирюзовая кожаная сумка или ремень могут стать главным элементом вашего образа, мгновенно преобразив даже самый лаконичный комплект. Шелковый платок в бирюзовых тонах, сочетающийся с коричневым или оливковым, добавит образу энергии, не скатываясь в излишнюю яркость. Это цвет для тех, кто умеет играть с акцентами", - рассказала арт-директор.

Эксперт подчеркнула, что создать не просто стильный, а по-настоящему дорогой, осознанный образ помогает внимание к сложным, глубоким цветам в аксессуарах из хороших материалов, будь то матовая кожа, гладкий шелк или нежнейший кашемир.