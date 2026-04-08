8 апреля 2026 13:47

Как носить сумки в 2026 году: новый стиль

Ведущий шоу "Модный приговор", стилист Александр Рогов, рассказал, как носить сумки в 2026 году.

Как передает Day.Az, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Самый модный способ носить сумку в этом году - не в руке, не на плече, не подмышкой, а на локте!" - написал Рогов.

Кроме того, недавно стилист поделился, что трендовые украшения-наклейки могут заменить дорогие ювелирные изделия. Рогов отметил бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эти украшения стали вирусными среди модников.


